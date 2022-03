Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4558 testitulemust, millest 1451 osutus positiivseks. Haiglas on ka tänase seisuga 355 nakatunut.

29. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 355 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 160 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 95 ehk 59,4% on vaktsineerimata ja 65 ehk 40,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.