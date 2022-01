Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8632 testitulemust, millest 1491 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva keskmine nakatumus 100 tuhande vaktsineeritud elaniku kohta on 70,7 ja vaktsineerimata elaniku kohta 98,4.

5. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 231 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 159 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 126 ehk 79,2% on vaktsineerimata ja 33 ehk 20,8% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.