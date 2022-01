Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 10 040 testitulemust, millest 1497 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva nakatumus saja tuhande elaniku kohta on vaktsineeritute seas 62,7 ja vaktsineerimata inimeste seas 92,6.

4. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 238 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 158 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 128 ehk 81% on vaktsineerimata ja 30 ehk 19% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.