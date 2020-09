Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 725 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 16 testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati seitsmel inimesel. Võrumaale lisandus neli ning samuti Pärnumaale. Ühel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Harjumaale (neist 5 Tallinn) ööpäevaga lisandunud seitsmest ja uuest haigusjuhust on hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal on kaks varasemate haigete lähikontaktsed. Ülejäänud haigusjuhtude asjaolud on täpsustamisel.

Perioodil 5.-6. september lisandunud haigusjuhtudest oli rahvastikuregistri järgi teadmata elukohaga 2 juhtu (reaalselt viibivad need isikud Tallinnas). Üks juhtum tuli üle lõuna regionaalosakonnast. Neli juhtumit oli sisse toodud Euroopa Liidu riikidest ning Türgist ja Ukrainast. 16 juhul leidis nakatumine aset pere- või tutvusringkonnas, kahel juhul nakkusallikas ei selgunud.

Terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Nõmme Kalju koldega on seotud 15, 21. augusti Viimsepäeva katedraali klubiürituse koldega 10, Courmet Coffee koldega 10 ning saunapeo koldega seitse nakatumist. Töökohal haigestumise koldega on kokku seotud seitse haigusjuhtu.

Tallinnas on 100 tuhande elaniku kohta 28,8 Covid-19 haigusjuhtu.

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti põhja regionaalosakonna jälgimisel 669 inimest, kellest 145 on haigestunud.

Võrumaa ja Pärnumaa tänased haigestunud nakatusid reisil Itaaliasse ja Austriasse. Tegemist on kümneliikmelise reisiseltskonnaga, kus ainult ühe inimese proov oli koroonaviiruse suhtes negatiivne. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses ligi 251 inimest, kellest 21 on haigestunud. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 13 , kelles 6 on haigestunud.

Terviseamet paneb südamele: Kuna lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed viibivad teineteisele lähemal kui 2 meetrit ja pikema aja jooksul kui 15 minutit, siis haigena koosviibimisele minek on kindel viis oma sõpru nakatada – sageli viibitakse tunde tihedalt koos kinnises ruumis ning räägitakse valjul häälel. Viimane aitab viiruseosakestel aga veelgi paremini levida.

Kindlasti võiksid ürituste osalejad oma telefoni paigaldada koroonaäpi HOIA, mis aitab võimalikku lähikontakti tõhusamalt tuvastada.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 7 inimest

7. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 7 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul uusi haigusjuhtumeid ei avatud ega lõpetatud.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 418 Covid-19 haigusjuhtumit 405 inimesega. Selgituseks: ühe inimese kohta võib olla mitu haiguslugu – näiteks siis kui inimene viiakse üle ühest haiglast teise. Sellisel juhul esimeses haiglas juhtum lõpetatakse ja teises avatakse. Haiglate koormuse hindamiseks on oluline neid eristada.

7. septembri seisuga on tervenenud 2 176 inimest. Neist 1 645 inimese (75,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 531 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 tuhande inimese kohta on 19,34.

Eestis on kokku tehtud ligi 161 tuhat esmast testi, nendest 2 532 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt siis, kui uus info jõuab koroonakaardile.