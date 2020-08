Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1344 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 17 testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt lisandus ööpäevaga enim positiivseid koroonaviiruse teste Ida-Virumaale (9). Harjumaale lisandus seitse ning Lääne-Virumaale üks koroonaviiruse juht.

Ida-Virumaal kokku üle 60 koroonaviirusega nakatunu

Kolm ööpäevaga lisandunud Ida-Virumaa juhtumit on seotud Ojamaa ning kolm Estonia kaevandusega. Kaks haigestunut on Estonia kaevanduse töötajate lähikontaktsed. Lääne-Virumaa haigusjuhtumi asjaolud on selgitamisel.

Estonia kaevanduses on kokku nakatunud 21 töötajat, neist kaks esimest viibisid meelelahutusasutuses Jõhvi Kelder. Lisaks on haigestunud 15 kaevanduse töötajate pereliiget ja tuttavat. Kuna kaks esimest Jõhvi Keldris nakatunud töötajat lähevad arvestuslikult Jõhvi Keldri kolde arvestusse, on Estonia kaevanduse koldega seotud hetkel 34 koroonaviiruse juhtu.

Ida-Virumaa nii-öelda Jõhvi Keldri koldega on tänaseks seotud üheksa baarikülastajat, kellest kaks on Estonia kaevanduse töötajad. Koldega on kokku seotud 15 inimest, neist kuus on baaris viibinute pereliikmed ja tuttavad.

Ojamaa kaevanduse koldega on seotud hetkel seitse inimest. Kokku jälgib terviseameti ida regioon ligi 500 inimest, kellest 65 on haigestunud.

Seitsmest Harjumaa nakatunust kolm on seniste haigestunute lähikontaktsed, ülejäänud juhtude nakkusallikad on selgitamisel.

Haigestumus 100 000 inimese kohta ületas 10 piiri

26. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 10 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Uusi juhtumeid ei avatud, ühtegi inimest koju ei saadetud. Arvestusest arvati välja üks koroonaviiruse kahtlusega inimene, kelle test osutus negatiivseks.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 404 Covid-19 haigusjuhtumit 391 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 2054 inimest. Neist 1569 inimese (76,4%) haigusjuhtum on lõpetatud, 485 inimese puhul (23,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 10,3. Lendude lubamisel ja keelamisel lähtutakse just haigestumise määrast, mis peab liini avamiseks olema 25 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Eestis on kokku tehtud üle 143 000 esmase testi, nendest 2311 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata siit.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

Graafiku andmed uuenevad automaatselt siis, kui uus info jõuab koroonakaardile.