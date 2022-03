Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 4889 testitulemust, millest 1891 osutus positiivseks. Haiglaravil on 588 nakatunut.

12. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 588 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 243 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 157 ehk 64,6% on vaktsineerimata ja 86 ehk 35,4% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.