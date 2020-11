Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2660 koroonaviiruse proovi, millest 208 tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 87,44 ning positiivsete tulemuste osakaal 5,2 protsenti.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 107 inimesel. Ida-Virumaale lisandus lisandus 49 ja Tartumaale 11 uut nakatunut. Hiiumaale ja Pärnumaale lisandus kuus, Lääne-Virumaale neli, Raplamaale kolm ja Võrumaale kaks uut juhtumit. Järvamaale ja Jõgevamaale lisandus üks positiivne testitulemus. 18 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Harjumaa 107 uuest juhtumist 74 on Tallinnas. 20 põhja regionaalosakonna piirkonda saabunud juhtumi puhul on nakatumise põhjuseks varasem kontakt haigega. Kolme juhtumi puhul on tegemist nakatumisega Viru vanglas (üle antud ida regionaalosakonnale). 15 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata. Ülejäänud juhtumite nakatumiste päritolu on täpsustamisel.

3. novembri põhja regionaalosakonna juhtudest oli 35 juhtumi nakatumise päritolu varasem kontakt haigega. Kaheksa juhtumi korral on viirus sisse toodud Venemaalt, Inglismaalt, Küproselt, Ukrainast, Saksamaalt, ja Türgist. 14 juhtumi nakatumise päritolu on teadmata (sealhulgas üks Järvamaa juhtum ja üks Raplamaa juhtum). Ülejäänud on veel täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 4500 inimese, kellest 692 on haigestunud. Põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas on kokku 17 kollet, millest suurimad on peokolle 17 inimesega, hooldekeskuse kolle 33 inimesega.

Ida- ja Lääne-Virumaa juhtumite puhul oli 14 juhul tegemist nakatumisega vanglas (lisandusid Viru vangla koldesse - 13 isikut Ida-Virumaa, üks isik Lääne-Virumaa). 15 juhul anti nakkus edasi pereringis (14 Ida-Virumaal, üks Lääne-Virumaal). 10 juhul nakatuti tuttavate kaudu (üheksa Ida-Virumaal ja üks Lääne-Virumaal). Kolmel juhul nakatuti Ida-Virumaal töökohas, ühel korral toodi viirus sisse Venemaalt ja ühel juhul nakatuti koolitusel. Üheksa juhtumi nakatumise põhjused on veel välja selgitamisel (kaheksa Ida-Virumaal, ja üks Lääne-Virumaal).

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet, millest suuremad on Sillamäe koolikolle 36, Jõhvi hooldekeskuse kolle ning vanglakolle, kus on positiivse proovi andnud 107 inimest, kellest neli on vangla töötajad.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on üle 1400 inimese, kellest haigestunud on 275.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 408 inimest, kellest 77 on haigestunud. Selles piirkonnas on üks aktiivne kolle, milleks on 14 nakatunuga hooldekodu.

Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 323 inimest, kellest 67 on haigestunud. Jälgimisel on kaheksa inimesega pereürituse kolle Hiiumaal.

Haiglaravi vajab 44 inimest

4. novembri seisuga viibib haiglas 44 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti kaks inimest, üks inimene viidi Covid-19 osakonnast ära ja üks viidi Lääne-Tallinna Keskhaiglast Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Uusi Covid-19 haigusjuhtumeid avati neli (üks inimene sisestati 4. novembril).

Tänaseks on haiglates lõpetatud 560 Covid-19 haigusjuhtumit 546 inimesega.

4. novembri seisuga on tervenenud 3954 inimest. Neist 2878 inimese (72,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1076 inimese (27,2%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 270 000 esmast testi, nendest 5333 ehk 1,9 protsenti on olnud viiruse suhtes positiivsed.

Kasvab juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige Harjumaal ja Tallinnas teeb koroonaviiruse levik murelikuks. Terviseamet näeb selles piirkonnas lähikontaktsete arvu kiiret kasvu - põhja regionaalosakonnal on jälgimisel üle 4500 inimese, kellest 692 on haigestunud.

Testida tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik.

Hangi infot usaldusväärsest allikast. Terviseamet kutsub inimesi üles jälgima ametlikke infokanaleid ja jagama edasi ainult seda informatsiooni, mille on need allikad kinnitanud. Lisainfot saab kriis.ee, terviseamet.ee ja telefoninumbril 1247.

Kogu Eestis kehtib alkoholimüügi piirang. Alates 25. oktoobrist kuni 24. novembrini on alkohoolse joogi jaemüügi õigused peatatud südaööst kuni kella 10 hommikul. Piirangu jätkamise vajalikkust hinnatakse uuesti vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 171 136 korda ja selle kaudu end haigeks märkinuid on 200.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks tuleb endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võtta ühendust perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.