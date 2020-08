Rahvastikuregistri andmete järgi laekus kaheksa positiivset tulemust Tartumaale (seitse Tartu linna) ja kaks Raplamaale. Tartumaa kaheksast juhtumist oli neli seotud Vabankiga ja neli Naiiviga. Kaks Raplamaa juhtumit on seotud Naiivi koldega.

Korrigeeritud andmete järgi on praegu Vabanki koldes 33 ja Naiivi koldes 16 nakatunut üle Eesti. 11 positiivsel juhtumil, mille puhul on maakond teadmata, on tegemist meremeestega laevalt, kust eile kaks inimest haiglasse toimetati.