Eelmise ööpäeva jooksul tehti Eestis 2427 esmast koroonaviiruse testi, millest 241 olid positiivsed. Eesti nakatumiskordaja viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta on 105,8 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 9,9 protsenti.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles Postimehele, et enim ehk 114 nakatunut lisandus Harjumaale. Ida-Virumaale lisandus 42 ja Raplamaale 35 uut nakatunut. Pärnumaale lisandus üheksa, Hiiumaale viis ja Lääne-Virumaale kolm positiivset testitulemust. Tartumaale, Valgamaale ja Võrumaale lisandus kaks ja Läänemaale üks positiivne tulemus. 26 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Haiglaravil viibib 52 patsienti, kellest neli on juhitaval hingamisel. Neljapäeval oli haiglas üks inimene rohkem.

Vangla kaardistab vange ja ametnikke, kes nakatunuga kokku puutusid. Ametnike seas neljapäeval analüüsitud tulemuste põhjal uusi koroonapositiivseid ei tuvastatud. Kokku on seega Tallinna vanglas üks koroonapositiivne vang ja viis positiivset ametnikku.

Viru vangla 283 vangilt võetud kordusproovidest osutusid positiivseteks 62 vangi proovid. Nakatunud ametnikke neljapäevaga lisandunud ei ole. Kokku on seega Viru vanglas positiivse proovi andnud vange 165 ja ametnikke neli.

Kolm koroonaviirusesse nakatunut vangi viibivad hetkel haiglaravil. 63 nakatunud vangil kaebusi veel ei esinenud. Ülejäänutel positiivse proovi andnud vangidel on külmetushaiguse tunnused või lõhna- ja maitsetajuhäired.

Kasvab juhtude osakaal, kus nakkuse allikas pole teada. Eelkõige Harjumaal ja Tallinnas teeb koroonaviiruse levik murelikuks. Terviseamet näeb selles piirkonnas lähikontaktsete arvu kiiret kasvu – Põhja regionaalosakonnal on jälgimisel üle 4500 inimese.

Testida tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete proovide osakaal ööpäevaga tehtud analüüside hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik.