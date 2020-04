Kokku on Eestis tehtud 33 967 testi, nendest 1400 ehk 4 protsenti on osutunud positiivseks.

15. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 147 inimest, kellest 10 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 117 inimest.

Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis Covid-19 tõttu kolm inimest: Ida-Viru Keskhaiglas 79-aastane naine, Kuressaare haiglas 81-aastane mees ja Pärnu haiglas 65-aastane mees. Lisaks on selgunud, et 10. aprillil kaasuvate haigustega surnud 83-aastase mehe Covid-19 testitulemus oli positiivne. Kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 35 inimest.