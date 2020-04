Kokku on Eestis tänaseks tehtud 47 331 esmast testi, nendest 1635 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

25. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 99 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 228 inimest. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 46 inimest.