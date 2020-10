Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 654 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 40 testi tulemus osutus positiivseks. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 43,49.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 19 inimesel. Ida-Virumaale lisandus neli ja Jõgevamaale kuus. Hiiumaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale, Pärnumaale, Tartumaale ja Viljandimaale üks. Viiel positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalasega.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolmel juhul saadi nakkus pereliikmete kaudu ning ühel juhu nakatuti koolis. Lääne-Virumaa juhtum on sisse toodud Ukrainast. Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa inimest. Jõhvi kooli koldega on seotud üheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut. Sillamäe kooli koldega on seotud 28 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on 932 inimest, kellest on haigestunud 194.

Harjumaa uutest juhtudest 17 on Tallinnas. Kahel juhul on tegemist perekondliku nakkusega. Viiel juhul on nakkus sisse toodud Mehhikost, Armeeniast, Itaaliast ja Venemaalt. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada kolme kollet, esimese töökoha koldega on seotud 39, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmandas töökoha koldes on seitse haigestunut.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on 1 603 inimest, kellest 277 on haigestunud.

Jõgevamaale lisandunud viie juhtumi puhul on tegemist varasemate haigestunute lähikontaktsetega, ühe juhtumi asjaolud on selgitamisel. Viljandimaale lisandunud nakatunu sai viiruse läbi perekontakti. Tartumaa nakatunu sai viiruse läbi töökontakti. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on 365 inimest, kellest 41 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks kolle – töökoha kolle 24 inimesega

Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse läbi perekontakti. Hiiumaale toodi juhtum sisse Venemaalt. Pärnumaa nakatumise asjaolud on täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 54 inimest, kellest 21 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on üks perekondlik kolle Saaremaal (kuus nakatunut).

Haiglaravi vajab 35 inimest

14. oktoobri hommikuse seisuga viibib haiglas 35 Covid-19 patsienti, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti neli inimest. Uusi Covid-19 haigusjuhtumeid avati seitse. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 68 koroonaviirusesse nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 501 COVID-19 haigusjuhtumit 487 inimesega.

14. oktoobri seisuga on tervenenud 3 060 inimest. Neist 2 313 inimese (75,6%) haigusjuhtum on lõpetatud, 747 inimese puhul (24,4%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis saab saatekirjaga koroonaviiruse ninaneelu proovi anda 18 testimispunktis, millest kolm asuvad sadamas ja lennujaamas ning on mõeldud Eestisse saabujate testimiseks.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.