Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6838 testitulemust, millest 4111 osutus positiivseks. Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 341,5 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 509,3 vaktsineerimata inimest päevas.

20. veebruari hommikuse seisuga on haiglas 586 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 302 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 202 ehk 67% on vaktsineerimata ja 100 ehk 32% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.