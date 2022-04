Viimase 7 päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 0,8 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 2,7 vaktsineerimata inimest päevas.

4. aprilli hommiku seisuga on haiglas 305 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 129 vajab haiglaravi raskeloomulise Covid-19 tõttu, nendest omakorda 74 ehk 57,4% on vaktsineerimata ja 55 ehk 42,6% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.