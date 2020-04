Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1574 uue koroonaviiruse testi, millest ligi kolm protsenti ehk 46 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 29 456 testi, nendest 1304 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

11. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 146 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 93 inimest. Viimase ööpäeva jooksul uutest COVID-19 tõttu surnud inimestest ei teatatud, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 24 inimest.