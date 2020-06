Rahvastikuregistri andmetel laekus kolm positiivset testi tulemust Harju maakonda (Tallinna) ja kolm Ida-Viru maakonda (Narva linna). Uute juhtude puhul on valdavalt tegemist peresiseste nakatumistega. Ühel korral on viirus sisse toodud välisriigist ning ühel juhul on nakkusallikas teadmata.