Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 6600 testitulemust, millest 647 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 390 vaktsineerimata ja 257 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga. Üle pika aja on päev, mil ei lisandunud ühtegi koroonasurma.

16. detsembri hommikuse seisuga on haiglas 259 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 176 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 147 ehk 83,5% on vaktsineerimata ja 29 ehk 16,5% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.