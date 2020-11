Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 201 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 80 (6,7%) testi tulemus osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 46 inimesel. Ida-Virumaale lisandus 8 ning Hiiumaale ja Tartumaale 4 positiivset testitulemust. Pärnumaale lisandus kaks ning Jõgevamaale, Läänemaale, Lääne-Virumaale, Saaremaale ja Valgamaale üks uus koroonaviiruse juhtum. 11 positiivse testi tulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht. Reeglina on sellisel juhul tegemist välismaalastega.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 68,28 ning positiivsete tulemuste osakaal tehtud testidest 4,3%.

Terviseameti peadirektor Üllar Lanno sõnul on viimasel ajal tõusnud positiivsete testide osakaal: kui koguarvestuses on positiivseid tulemusi alla kahe protsendi, siis möödunud ööpäeva vaates oli vastav näitaja kolm ja pool korda suurem. Lanno sõnul on murettekitav Harjumaa olukord, mille haigusjuhtude osakaal oli möödunud ööpäeval ligi 60 protsenti. Omakorda enam kui kaks kolmandikku Harjumaa juhtumitest asub rahvastikuregistri kohaselt Tallinnas. „Kuna nakatumiste arv on kasvanud, tuleb väga tõsiselt järgida terviseameti antud juhiseid ning hoida distantsi nii tööl kui avalikus ruumis viibides,“ ütles Lanno.

Harjumaa 46 uuest juhtumist 32 on Tallinnas. Kaheksal juhul saadi viirus pereliikmelt ning ühel juhul tuttavalt. Kokku toodi viirus välismaalt sisse kolmel korral – ühel korral Hispaaniast, ühel korral Ühendkuningriigist ja ühel korral Belgiast. Viie juhtumi puhul pole nakkusallikas teada, ülejäänud juhtumite asjaolud on täpsustamisel.

31. oktoobri Harjumaa juhtudest oli 15 seotud perekondliku nakatumisega, 11 korral saadi viirus tuttavalt ning kaheksal korral töökohal. Kolm haigusjuhtu toodi sisse Venemaalt, kaks Ukrainast ja üks Rootsist. Enam kui kolmekümnel korral nakkusallikas ei selgunud.

Põhja regionaalosakonna jälgimisel on üle 3 000 inimese, kellest 595 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 14 kollet: esimese töökoha koldega on seotud 42, teise töökoha koldega kaheksa ning kolmanda töökoha koldega samuti kaheksa haigestunut. Perekonna koldes on viis inimesest. Esimeses kooli koldes on kuus ja teises kooli koldes on viis haigestunut. Neljandas töökoha koldes on 10 nakatunut ning viiendas töökoha koldes kokku kuus inimest. Peokoldes on 17 inimest. Kuuendas töökoha koldes on kaheksa haigestunut. Hooldekeskuse koldes on 33 inimest. Seitsmendas töökoha koldes on kuus inimest. Kaheksandas töökoha koldes ja spordikoldes on kummaski viis haigusjuhtu.

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kolm on seotud nakatumisega töökohal, kahel juhul nakatusid lasteaia töötajad. Ühel juhul saadi viirus koolist, ühel juhul pereliikmelt ja ühel juhul tuttavalt. Üks haigusjuht toodi sisse Rootsist ja üks Poolast.

Lääne-Virumaa uus haigusjuht on seotud nakatumisega töökohal.

Ida regiooni tööpiirkonnas on seitse aktiivset kollet: Sillamäe esimese kooli koldega on seotud 36, Jõhvi hooldekeskuse koldega 21, Narva-Jõesuu töökoha koldega 10, Sillamäe teise kooli koldega üheksa, Narva töökoha koldega seitse ning Narva lasteaia koldega seitse nakatumist. Vangla koldes on positiivse proovi andnud 88 inimest, neist kaks on vangla töötajad – siia on sisse arvestatud täna hommikul laekunud 6 positiivset testitulemust, mis lähevad ametlikult homsesse statistikasse.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1 000 inimest, kellest haigestunud on 203.

Üks Tartumaale lisandunud juhtum on sisse toodud Soomest, teise juhtumi asjaolud on selgitamisel. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on ligi 350 inimest, kellest 54 on haigestunud. Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üks aktiivne kolle, milleks on 20 inimesega Jõgevamaa töökoha kolle.

Üks Hiiumaa nakatunu sai haiguse pereliikmelt, teised Hiiumaa juhtumid on selgitamisel. Läänemaa haigestunu sai viiruse pereliikmelt, Pärnumaa juhtumite asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 260 inimest, kellest 55 on haigestunud.

Haiglaravi vajab 43 inimest

1. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 43 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on kaks patsienti. Koju saadeti üks inimene, uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kolm.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 550 COVID-19 haigusjuhtumit 536 inimesega.

1. novembri seisuga on tervenenud 3 824 inimest. Neist 2 789 inimese (72,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 1 035 inimese (27,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud ligi 264 000 esmast testi, nendest 4 985 ehk 1,89 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Viiruse leviku pidurdamine on igaühe vastutus

Viiruse leviku peatamine ja ühiskonna avatuna hoidmise tagab meie kõigi vastutustundlik käitumine. Koroonaviirus levib inimeselt inimesele ja igal inimesel on väga oluline roll viiruse leviku piiramisel.

Testi tuleb end esimesel võimalusel. Viimasel ajal on näha asümptomaatiliste viirusekandjate osakaalu kasvu. Samuti on suurenenud positiivsete testide osakaal ööpäevaga tehtud testide hulgas, mis viitab ohule, et tekkida võib viiruse varjatud levik. Terviseamet kutsub ka kergete haigusnähtude korral kõiki inimesi testima minema!

Valitsus lühendas nii piiriületuse järgse liikumisvabaduse piirangu kui ka koroonaviirusesse nakatunu lähikontaktse karantiini kestust 14-lt 10 päevale. Lähikontaktne peab karantiini lühendamiseks tegema mitte varem kui 10. päeval koroonaviiruse testi, mille tulemus peab olema negatiivne. Teadusuuringute järgi tekivad umbes 95 protsendil inimestest haigusnähud 10 päeva jooksul pärast haigega kokkupuudet. Isolatsiooniperioodi on juba lühendanud mitmed Euroopa riigid, nende seas ka Soome ja Läti.

Valitsus pikendas üleriigilist alkoholimüügi piirangut. Alates 25. oktoobrist kuni 24. novembrini on alkohoolse joogi jaemüügi õigused peatatud südaööst kuni kella 10 hommikul. Piirangu jätkamise vajalikkust hinnatakse uuesti vähemalt 10 päeva enne selle kehtivuse lõppu.

Laadi oma nutitelefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA mobiilirakendust alla laaditud 168 894 korda ja haigeks märkinuid 173.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks tuleb endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui ka kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitatav kanda maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võtta ühendust perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.