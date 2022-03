14. märtsi hommikuse seisuga on haiglas 631 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 258 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 166 ehk 64,3 protsenti on vaktsineerimata ja 92 ehk 35,7 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.