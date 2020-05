Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus viis positiivset testi tulemust Harju maakonda (nendest neli Tallinnasse), üks Lääne maakonda ja üks Tartu maakonda. Ühe positiivse testi tulemuse saanud isiku elukoht ei ole teada ning on väljaselgitamisel.

5. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 70 inimest, neist 6 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 254 inimest, lõpetatud 261 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.