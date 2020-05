Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus ööpäeva ainus positiivne test Pärnu linna. 3. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 75 inimest, neist 7 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. Eelmise ööpäeva jooksul surid Ida-Virumaa Keskhaiglas ravil olnud 82-aastane naine ja Pärnu Haiglas olnud 80-aastane mees. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.Eestis on kokku tehtud 55 206 esmast testi, nendest 1 700 ehk 3,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.