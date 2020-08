Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 228 haigust Covid-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest kaks osutus positiivseks.

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekusid mõlemad positiivsed testitulemused Harjumaale, neist üks Tallinna.

Põhja regionaalosakonna jälgitav kolle kasvas kahe inimese võrra.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on ka rühmaviisiline haigestumine, millega on nüüdseks seotud kokku kaheksa inimest – 29.–30. augusti positiivsete testitulemuste hulgas on kaks üritusel viibinud inimest.

Kolle sai alguse 21. augustil Ülemiste Citys peetud klubiüritusel, kus seltskonnas viibis ka 20. augustil Hispaaniast naasnud inimene. 22. augustil selgus, et tema koroonaviiruse testi tulemus oli positiivne, samal päeval kontakteerus terviseameti Põhja regionaalosakond ka temaga samas seltskonnas viibinud lähikontaktsega, kel tuli isolatsiooni jääda. Tänaseks on koroonaviirus tuvastatud seitsmel lähikontaktsel. Terviseamet on Ülemiste Cityt juhtumist teavitanud.

Terviseamet tuletab meelde, et riskiriigist naastes tuleb kaks nädalat isolatsioonis püsida ja oma tervist jälgida. Mis tahes seltskondlikel koosviibimistel osalemine pole lubatud. Samuti tuleb püsida isolatsioonis koroonaviiruse testi tulemust oodates – kui tervishoiutöötaja otsustab inimest testida, on selleks olemas ka piisav näidustus.

Tervisameti põhja regionaalosakond jälgib seoses koroonaviirusega ligi 400 inimest, kellest 70 on haigestunud.

Kohtla-Järvel suletakse nädalaks lasteaed ja spordikeskus

Tänasest on esialgu nädalaks suletud Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill, haigestunud töötaja ja tema lähikontaktsed on kodus ja jäävad jälgimise alla kaheks nädalaks.

Kahe töötaja haigestumise tõttu on nädalaks suletud ka Kohtla-Järve spordikeskus. Hetkel on spordikeskuses ettevalmistusperiood, terviseameti ja Kohtla-Järve linnavalitsuse otsuse kohaselt jäävad haigestunud ja lähikontaktsed koju kaheks nädalaks ning ülejäänud töötajad nädalaks.

Terviseameti Ida regionaalosakonna jälgimisel on enam kui 700 inimest, neist üle 90 on haigestunud. Kokku on regionaalosakonna jälgimisel 4 kollet, millest Estonia kaevanduse koldega on seotud 54, Jõhvi Keldri koldega 15, Ojamaa kaevanduse koldega 8 ja nii-öelda Ühendkuningriigi koldega 6 inimest.

Seoses koroonaviirusega vajab haiglaravi 9 inimest

31. augusti hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti. Möödunud ööpäeva jooksul sai haiglast koju üks inimene, koroonaviiruse tõttu vajas hospitaliseerimist üks patsient.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 411 Covid-19 haigusjuhtumit 398 inimesega. Selgituseks: ühe inimese kohta võib olla mitu haiguslugu – näiteks siis, kui inimene viiakse üle ühest haiglast teise. Sellisel juhul esimeses haiglas juhtum lõpetatakse ja teises avatakse. Haiglate koormuse hindamiseks on oluline neid eristada.

Tänase seisuga on tervenenud 2088 inimest. Neist 1582 inimese (75,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 506 inimese puhul (24,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 13,8.

Eestis on kokku tehtud üle 148 000 esmase testi, nendest 2375 ehk 1,6 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Terviseamet tuletab meelde, et Covid-19 põhjustava koroonaviiruse Sars-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega vahet hoida, on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mis tahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik Covid-19 kahtlased saata testimisele.

