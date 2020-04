Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 864 Covid-19 viiruse testi, millest üks protsent ehk 11 osutusid positiivseks. Neli Kuressaare haigla patsienti surid. Eestis on koroonaviirus diagnoositud 1108 inimesel.

6. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest (55 naist ning 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. Covid-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul 4 Kuressaare haiglas ravil viibinud patsienti: 60- ja 72-aastane mees ning 78- ja 86-aastane naine. Kokku on Eestis Covid-19 viiruse tõttu surnud 19 inimest.