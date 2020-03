Eestis on koroonaviirus terviseameti andmeil diagnoositud 715 inimesel, teste on kokku tehtud 11 252. Uusi koroonaviirusega nakatumise diagnoose lisandus eilse päevaga 36.

Kokku on Eestis tehtud 11 252 koroonaviiruse testi, millest 715 on osutunud positiivseks. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 60 eluaastat ja vanemad (30%) ning vanusegrupis 40–49 eluaastat (22%). Vanusegrupis 50–59 eluaastat on testide põhjal nakatunuid 20% ja vanusegrupis 30–39 eluaastat 17%.