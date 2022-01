Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 9069 testitulemust, millest 1730 osutus positiivseks. Haiglaravil on 229 nakatunut.

7. jaanuari hommikuse seisuga on haiglas 229 koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 169 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 132 ehk 78,1% on vaktsineerimata ja 37 ehk 21,9% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.