Eile suri Põhja-Eesti regionaalhaiglas 81-aastane koroonaviirusesse nakatunud naine, üldse on Eestis haiglaravil 95 Covid-19 positiivset inimest, neist 15 on juhitaval hingamisel. Terviseameti andmeil diagnoositud 779 inimesel, teste on kokku tehtud 14 535. Uusi koroonaviirusega nakatumise diagnoose lisandus eilse päevaga 34.

Eestis on kokku tehtud 14 353 testi, nendest 779 ehk 5% on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegrupis 50–54 eluaastat (11%) ning vanusegruppides 45–49 eluaastat (10%) ja 55–59 eluaastat (10%). Eestis on viirushaiguse Covid-19 tuvastamise võimekus täna terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.