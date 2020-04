Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 899 Covid-19 testi, millest ligi 0,6 protsenti ehk 5 proovi osutusid positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 30 349 testi, nendest 1309 ehk neli protsenti on osutunud positiivseks.

12. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 153 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 98 inimest. Viimase ööpäeva jooksul suri Eestis Covid-19 tõttu 83-aastane naine, kokku on Eestis koroonaviiruse tõttu surnud 25 inimest.

Vaiknemets: Eesti on ilmselt suutnud plahvatuslikku nakatumist vältida Eestil on ilmselt õnnestunud ära hoida koroonaviirusega nakatumise hüppeline kasv, uued juhtumid tulevad peamiselt laiemast ja täpsemalt sihitud testimisest, ütles terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets ERR-ile. «Oleme suutnud ära hoida kõige mustema stsenaariumi, kus kõver võtab järsu suuna üles. Aga vara on veel rõõmustada, ma ei tähistaks võitu ette, sest graafik on jätkuvalt tõusutrendis, kuigi see on pisut madalam kui kartsime,» rääkis Vaiknemets pühapäeval usutluses «Aktuaalsele Kaamerale». Uued nakatumisjuhud tulevad eeskätt laustestimistest hoolekandeasutustes ja eesliinitöötajate testimisest, aga ka üha suurenevast testide arvust, selgitas Vaiknemets.

Sel nädalal uuendas terviseamet testimise strateegiat: alates 8. aprillist said perearstid õiguse põhjendatud kahtluse korral suunata testimisele kõiki koroonaviirusele viitavate sümptomitega inimesi sõltumata vanusest ja kaasuvatest haigustest. Haigestumise korral tuleb pöörduda oma perearsti poole, kes otsustab testimise vajalikkuse üle ning vajadusel suunab testimisele. Arst hindab iga üksikut juhtumit eraldi. Testimisstrateegia uuendamise eesmärk on saada täpsem epidemioloogiline ülevaade SARS-CoV-2 levikust Eestis. See võimaldab täpsemalt hinnata seniseid sekkumisi ja planeerida järgnevaid meetmeid. Olukorra muutumisel vaadatakse testimise põhimõtted uuesti üle.

Tänase seisuga on enim nakatunuid jätkuvalt vanusegrupis 55–59 (11%), järgnevad 45–49 ja 50–54 kumbki 10%.

Eestis on viirushaiguse Covid-19 tuvastamise suutlikkus terviseameti, Tartu Ülikooli kliinikumi, Synlabi, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Ida-Viru keskhaigla, Pärnu haigla ja Ida-Tallinna keskhaigla laborites.