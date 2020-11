Terviseametist kinnitati Postimehele, et viimase ööpäevaga kinnitati rekordarv positiivseid koroonaproove.

Eestis tuvastati 414 nakatunut, mis on kogu pandeemia rekord. Võeti 7152 koroonaproovi. Koroonaviirusega on haiglaravil 112 inimest. Ööpäevaga suri üks inimene.

14 päeva kõrgeim suhtarv 100 000 elaniku kohta on Ida-Virumaal 528,83. Hiiumaal on see 407,94.