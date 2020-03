Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

369 ametlikult nakatunut

Täna hommikuse seisuga on Eestis koroonaviirus diagnoositud 369 inimesel, uusi nakatunuid lisandus viimase ööpäevaga 17.

Kuna ei saa kaugeltki väita, et viirus on Eestis kontrolli all, siis palub apteekide ühendus, et riskirühma kuuluvad inimesed külastaksid apteeki ennelõunasel ajal. Kordame veel kord üle ka selle, kuidas koroonaviirust ära tunda.

Äsja pressikonverentsi andnud haridusminister Mailis Reps nentis, et ilmselt enne kevadist koolivaheaega me endist normaalsust ei näe ning koolid jäävad suletuks vähemasti maini, samuti lükkuvad edasi kõik eksamid ja tasemetööd. Küsimusele, kui kaua see kõik veel kestab, pakub aga oma vastusevariandi Rootsi epidemioloog, kes märgib, et meie ilm sellele vastikule viirusele eriti ei meeldi.

Ümberkorraldused kaubanduses

Ida-virumaalastel on tekkinud uus probleem – igavlevad noored. Selleks, et hoida noortekampasid koroonanakkuse ohu ajal kaubanduskeskustest eemal, on sealsed ettevõtjad välja lülitanud ligipääsu vabale internetilevile ning ära korjanud pinke, kus alaealised koguneda armastavad.

Väikefirmade ühendus läheb oma soovitustes veelgi kaugemale ja teeb ettepaneku ajutiselt sulgeda kõik ärid peale toidupoodide ja apteekide.

Hoiatused kurtidele kõrvadele

Hispaanias, kus on Euroopa suuruselt teine koroonapuhang, ületas eile surnute arv 1700 ning kinnitatud nakatumisjuhtumeid oli üle 28 000. Oma elust koroonaisolatsioonis Hispaanias räägib eestlanna, kes kirjutab, et hispaanlaste kohutav kogemus peaks Eestit kiiresti raputama, et me siin suudaksime midagi veel päästa. Hispaanias on asi juba väga tõsine, seal võib põhjuseta kodust välja tulemise eest saada isegi kuni 30 000 eurot trahvi või kuni aasta vangistust, kirjutab eestlanna Marju.