VIDEO JA BLOGI ⟩ Ratas: nii õues kui siseruumides tuleb inimestega hoida kahemeetrist vahet

Meetmete mitte täitmisel on kavas ka sanktsioonid, näiteks rahatrahv. Järelevalve on politsei- ja piirivalveameti vastutus. Ratas toonitas, et eeskätt on tegu iga ühiskonnaliikme isikliku vastutusega. «Rõhutan, et Eesti inimesed on siin ääretult vastutustundlikud ja saavad aru, et kui me kõik koos pingutame lühiajaliselt, siis väljume kriisist kindlasti kiiremini. Siin on vaja iga inimese vastutust,» selgitas ta.