Rohkem kui pool Eesti tööliskonnast käib haigena tööl

Märtsi keskpaigaks oli tänavu haigena tööd teinud pisut enam kui iga teine töötaja (61%). Uuringust selgub, et kõige enam riskisid enda ja teiste tervisega juhid, kelle seas tõbisena tööle ilmujaid oli 71% ning finantssektori töötajad, kel see näitaja oli 68%. Neist ei jäänud palju maha ka assistendid ning mehaanika- ja tehnikavaldkonna töötajad. Kõige vähem käisid mittetervena tööl infotehnoloogiasektori töötajad ja klienditeenindajad.

«Veel mõni aasta tagasi käis tõbisena tööl rohkem kui 93% töötajatest, ja seda ka sektorites, kus teiste nakatamise risk oli väga kõrge,» kommenteeris uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. «Juba märtsikuu esimeses pooles oli haigena tööl käimine langenud pea 20% ja kuna paljud kontoritöötajad on nüüdseks suunatud kaugtööle, on see osakaal tõenäoliselt tänaseks päevaks veelgi vähenenud.»