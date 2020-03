Kõlvarti pöördumine peaministri poole: inimeste liikumist ja meelelahutuskohtade tegevust tuleks veelgi piirata

täitmist ja alkohoolse joogi tarbimise piirangute järgimist 231 korral. Järelevalve käigus ilmnes kahetsusväärselt, et on ettevõtteid, kus alkoholi tarbimine jätkub ka pärast kella 22.00. Tõenäoliselt müüvad need ettevõtted enne keeluaega alkohoolseid jooke kohapeal tarbimiseks sellises koguses, et klientidel on võimalik jätkata koosviibimist ja alkoholi tarbimist kuni ettevõtte sulgemiseni. Esines olukordi, kus väideti, et tegemist on erapeo või sünnipäevaga, ja müügikohas müüki ei tuvastatud. Lisaks tehakse sotsiaalmeedias üleskutseid tulla baari või lõbustusasutusse oma alkoholiga. Selline teave ja ettevõtetes kohapeal nähtu annab alust kahtlustada, et ettevõtetes müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks olenemata riigi kehtestatud piirangutest. Ilmselgelt ei täida see Vabariigi Valitsuse kehtestatud keelu eesmärki ja reegleid täidetakse näiliselt. Kuna mitmed ettevõtted ja nende kliendid ei käitu kahjuks vastutustundlikult ning paraku sisuliselt ignoreerivad riigi kehtestatud reegleid, on meetmete tõhustamine põhjendatud.