President ühines täna valitsuse kommunikatsioonikeskuse infokoosolekuga

«Täna ühinesin ka valitsuse kommunikatsioonikeskuse igapäevase infokoosolekuga. Kokku panustab keskuse töösse üle 70 inimese nii avalikust kui erasektorist, et oluline kriisiolukorraga seotud info Eesti inimesteni jõuaks,» kirjutas president. Ta lisas, et kriisi eripärast tulenevalt, siis töötab suurem osa kommunikatsioonispetsialistidest distantsilt.

«Lisaks igapäevasele rohkem kui sajale meediapäringule, kirjale, ettevõtete abipakkumistele ja pöördumistele vastamisega tuleb võidelda ka valeinfo levimisega. Ebakindlas olukorras olles ootame kõik selgeid sõnumeid, ent teadmatust on siin kriisis palju ja nii tulebki töötada just selle infoga, mis meile parasjagu teada on ja loota, et teame iga päevaga rohkem,» teavitas president Kersti Kaljulaid.