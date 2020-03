Jüri Luik: veendusin, et Kaitseliidus on vabatahtlik vaim väga tugev

«Veendusin täna, et Kaitseliidus on vabatahtlik vaim väga tugev. Tegutsetakse kontrolljoonel ja vajadusel ka avaliku korra tagamisel, andes nii oma osa kriisi lahendamisse,» sõnas Luik. «Kaitseliitlaste hinnangul laabub koostöö politseiga väga positiivselt ja valmisolek on tasemel,» jätkas kaitseminister.