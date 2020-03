Eksamite ära jäädes võib ülikooli sisse saada ainult sisseastumiskatsega

Tartu Ülikooli jaoks on seni olnud prioriteet õppetööga jätkamine. Alma materi vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul muudab ülikool juhul, kui riigieksamite toimumine nihkub edasi kuni kuu aega, tõenäoliselt ka oma vastuvõtu ajakava hilisemaks. «Juhul, kui riigieksameid ei toimu või need korraldatakse oluliselt hiljem, siis korraldame sisseastumiseksamid ka neil õppekavadel, millel planeerisime vastuvõttu riigieksamite alusel,» rääkis Kaldma.

Enam kui pooltel Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadel on korralised sisseastumiseksamid ja nende õppekavade vastuvõttu riigieksamite ära jäämine oluliselt ei mõjuta. Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtus ülikool muudatusi ei planeeri. «Oleme valmis tegema tinglikke vastuvõtuotsuseid neile kandidaatidele, kelle bakalaureuse- või magistriõppe lõpetamine lükkub eriolukorra tõttu augustikuusse,» täiendas ta.

Tallinna Ülikool arvestab valdaval enamikul erialadel lisaks riigieksamitele ka ülikooli enda vastuvõtueksamite tulemusi. Juhul, kui riigieksamid lükkuvad edasi, saab ülikool neid jätkuvalt vastuvõtus arvestada. Juhul, kui jäävad üldse ära, siis võetakse õppijad vastu ainult vastuvõtueksami tulemuste põhjal, millest tekivad ka pingeread. Kui erialale on piiratud kohtade arv, siis sisse saavad need, kes on pingereas kõrgemal.