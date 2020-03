Turvakaamera video ⟩ Kaks meest põletasid Narvas maha viis sõiduautot

Häirekeskus sai kell 3.04 teate, et Narva linnas Kreenholmi tänaval põlevad lausleekides sõiduautod. Sündmuskohal selgus, et põles viis sõiduautot.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Sergei Maslennikov ütles, et toimunu jäi turvakaamerate salvestisele, millelt on näha, et kaks seni kindlaks tegemata inimest süütasid ühe auto ning teised süttisid põlema tugeva tuule tõttu.