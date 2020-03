Otse Postimehest ⟩ Aivar Sõerdi sõnul on kärped avalikus sektoris vältimatud

Sõerdi sõnul ei ole võimalik ilma kärbeteta majanduskriisist välja tulla. «Rahandusminister peaks aru saama, et sellest olukorrast ei ole võimalik ilma kärbeteta välja tulla, eelkõige just avalikus sektoris. Kärped on möödapääsmatud! Kui minister tuleb välja avaldusega, et piisab ainult «raha juurde kallamisest» ja mingeid kärpeid ei ole vaja, siis see ei ole adekvaatne jutt,» märkis ta. Rahanduskomisjoni liikme sõnul on vaja läbi mõelda pikemaajalise põhipaketi sisu, et kavandatud meetmete sisu oleks mõjus ja tulemuslik.

Eesti vajab Sõerdi sõnul pikaajalist laenu, mis oleks soodsate tingimustega ja mille tagasimakseid saaks hajutada. «[Juba võetud - toim.] laenud tuleb ju tagasi maksta ja nähtavasti uue laenuga. Me ei tea, mis saab aasta pärast. Võib-olla on siis veel keerulisem laenu saada kui täna. Võib tekkida laenude «ülerullimine» ja see tekitab omakorda kulusid juurde. Täna on intressid väga soodsad, isegi negatiivsed, aga tuleviku laenuturge ei oska me ette prognoosida,» hoiatas Sõerd.

Eesti Panga prognooside järgi võib Eesti majandus kahaneda 6 protsenti juhul, kui olukord leeveneb mai alguses, tõenäoliselt tuleb majanduslangus siiski suurem. Aivar Sõerd leiab, et see on Eesti Panga poolt isegi positiivne prognoos. «Eelarve läheb miinusesse igal juhul. Kas see miinus on kuus protsenti või neliteist protsenti, pigem oleksin täna isegi pessimistlikum. Kuus protsenti on väga optimistlik ja kui sellega pääseme, siis on isegi hästi,» nentis ta.