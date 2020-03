KASULIK TEADA ⟩ Kuidas reisida tagasi Eestisse?

«Kui te ei saa välisriiki jääda, soovitame tulla võimalikult kiiresti Eestisse tagasi. Esimese asjana tuleks viivitamatult võtta ühendust transpordi- või reisifirmaga, et kontrollida, kas asukohast pääsemiseks on veel liinilende või reisifirma korraldatud lende,» teatas ministeerium. «Kui need võimalused puuduvad ja jääte välisriigis hätta, palun andke endast märku lähimale Eesti saatkonnale või helistage välisministeeriumisse numbril +372 5301 9999.»

Kui viibite välismaal ja teil on võimalik kriisiperioodil turvaliselt välisriigis olla, siis ei ole tarvidust Eestisse tagasi pöörduda. Küll aga tasub hoolikalt jälgida, et te ei rikuks viisa ja muid riigis viibimise tingimusi. Kahjuks on hetkel väga keeruline prognoosida, millal kriis laheneb ja millised piirangud kehtivad mõne kuu pärast.

Oluline konsulaarinfo Eesti välisesinduste kaudu:

Kõigile tagasireisijatele: Seoses mõnes riigis kehtestatud karmide transiidireeglitega võivad lennufirmad küsida teilt tõendeid, mis kinnitavad, et teie lõppsihtkoht on Eesti. Võtke kaasa vastavad tõendid (piletid jms), võimalusel prinditult. Probleemide tekkimisel palun andke endast märku välisministeeriumile: +372 5301 9999.

Kui viibite Ameerika Ühendriikides ESTA-ga: Juhul kui viibite USA-s viisavabadusprogrammi raames, peate arvestama, et te ei tohi olla USA-s üle esialgse 90 päeva. Soovitame seega tulla esimesel võimalusel Euroopasse tagasi. Erakorralistel juhtudel (näiteks kui jääte haiglasse või kui teie lend on ära jäetud näiteks ilmastikutingimuste tõttu) on teil võimalus esitada avaldus USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele, et nad kaaluksid teile eriloa andmist, et pikendada lahkumiskuupäeva 30 päeva võrra (grant of satisfactory departure). Lähima kodakondsus- ja immigratsiooniteenistuse kontori kontaktid leiate sellelt aadressilt ja viibimise kohta loe lisa ka meie korduma kippuvatest küsimustest SIIT.

Transiit läbi Araabia Ühendemiraatide pole tänasest enam võimalik: Eile pärastlõunal teatasid Araabia Ühendemiraadid (AÜE), et kogu reisilennuliiklus AÜE kaudu (sissetulevad ja väljaminevad liinilennud ning transiit) on peatatud alates 24. märtsist kell 23.59 kuni 7. aprillini kell 23.59. Seega ei ole üheski AÜE lennujaamas, sealhulgas Abu Dhabis ja Dubais, enam võimalik ümber istuda. AÜE-st lahkumiseks välisriikide kodanikele piirangud puuduvad, kuid see on antud perioodil võimalik vaid evakuatsioonilendudega. AÜE territooriumile lastakse ainult AÜE kodanikke ja diplomaatiliste passide omanikke. Turistid ega AÜE-s alaliselt elavad, kuid hetkel välismaal viibivad Eesti kodanikud praegu riiki siseneda ei saa.