Koroonaviirus nõudis Eestis esimese inimelu

Laborid tuvastasid eile 35 koroonaviirusesse nakatunut, kokku on Eestis viirus diagnoositud 404 inimesel. Teste on kokku tehtud 4809, eilsega lisandus juurde 768 testi.

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist seitse on intensiivravis ning viis kriitilises seisundis. Haiglatest on välja kirjutatud kaheksa inimest.

Võrreldes eilsega lisandus 35 positiivset, neist 11 Tartu maakonnas, 8 Harjumaal, 8 Võrumaal, 2 Ida-Virumaal, 2 Pärnumaal, 2 Saaremaal, 1 Lääne-Virumaal ja 1 Põlvamaal. Vanusjaotuselt on üle 60-aastaste positiivsete osakaal 19 protsenti.

«Ma palun meie kõigi veel tugevamat pingutust koroonaviiruse leviku tõkestamisel,» ütles peaminister Jüri Ratas. «Peame käituma «meie» ühiskonnana, mitte «minu» ühiskonnana. See on kõigi Eesti inimeste huvides. Mida kiiremini koroonaviiruse levik lõpeb, seda kiiremini me naaseme tavapärase elurütmi juurde.»