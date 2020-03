Eesti kasvatab hariduse elutööpreemiate saajate arvu

Eelnõu kohaselt määratakse igal aastal kuni kolm elutööpreemiat senise ühe asemel. Teine muudatus puudutab aastapreemiaid. Eelnõu järgi on võimalik määrata üks aastapreemia rohkem kui seni ehk kokku kümme. Aastapreemiate kategooriasse lisatakse huvihariduse valdkonna esindajate ja kohaliku omavalitsuse üksuste ettepanekul huvikooli õpetaja.

Riiklikke hariduspreemiaid määrab valitsus haridus- ja teadusministri esildisel hariduspreemiate komisjoni ettepanekute alusel ja on ettenähtud väljapaistvate tööalaste saavutuste eest haridusvaldkonnas. Elutööpreemia suurus on 65 000 eurot ja aastapreemia suurus on 10 000 eurot.