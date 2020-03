Eesti kaart ⟩ Kuidas on kriis mõjutanud mobiilse interneti tarbimist?

Kaartide puhul tasub tähelepanu pöörata sellele, et mida (värvide poolest) tumedamaks ja kirjumaks muutub pilt, seda aktiivsemalt kasutatakse nende piirkondades Telia 4G võrgus mobiilset internetti. Mõlemal kaardil on võrreldud perioodi vahemikus kella 9st hommikul kuni kella 16ni pärastlõunal, kuna selles vahemikus joonistub kõige paremini välja just tavapäraste töötundide andmekasutus.

«Kindlasti mängib mahtude kasvu juures oma rolli see, et tuhanded inimesed teevad kaugtööd ja lapsed õpivad e-õppel, mis mõjutab ka mobiilse interneti kasutamist. Samas on siin oma osa ka sellel, et inimesed on liikunud kriisi tõttu tõepoolest linnast maa- ja suvekodudesse ning et linnade lähistelt ei sõideta enam nii aktiivselt linna tööle,» hindas Visse.