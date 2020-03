Urmas Reinsalu: kriisi ajal tuleb ka keerulised suhted sõpruseks pöörata

Kui keeruline on Eesti riigil praegu isikukaitsevahendite hankimine?

See, mis puudutab isikukaitsevahendite hankimist, siis see on defitsiidi tingimustes väga keeruline. Kõik maailma riigid vajavad neid ja vajavad neid, mõeldes kriisivarule.

Järelikult kõik riigid tegelevad nende hankimisega. Meie jaoks on väga oluline, et Euroopa sees ei kehtestataks meditsiinivarustusele ja ravimitele piiranguid, kuid siin on olnud probleeme. Me oleme suhelnud, ja meie jaoks prioriteet leida lahendusi. Eriti tähtis on see, et Euroopa Liidu sees ravimite ja meditsiinivahendite transiit säiliks, sest siin ei ole meil alternatiivi – me oleme eelkõige tarbija riik, mitte tootja.

Poola on näidanud, et kokkulepetest ta kinni ei pea. Millised on teie suhted nüüd oma Poola kolleegiga?

Me räägime kõikide riikidega, nii regioonis kui ka laiemalt. Oleme ka Poola välisministriga arutanud isikukaitsevahendite hankimise küsimusi. Tema on öelnud, et neil on tšarterlennureisid ja kui Eestil on tarvis ja Poolal on lennukil vaba pinda, siis nad on pakkunud, et me võime oma kaubaveoks seda kasutada.

Ta on ka palunud, et me annaksime Poolale Eesti kodanike nimekirjad, ja kui neil on võimalik, siis nad võtaksid lokatsioonilendudel vabade kohtade korral ka meie nimekirja arvesse.

Kas on ka riike, kellega on väga keeruline kokkuleppele jõuda või kellega on üldse keeruline suhelda?