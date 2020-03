Pildid ⟩ Kaubanduskeskusi ja kogunemiskohti kontrollivad politseinikud kiidavad inimeste teadlikkust

Põhja prefektuuri Mustamäe-Kristiine piirkonnavanem, vaneminspektor Kelly Miido ja abipolitseinik Jarko Rahnel kontrollisid täna õhtupoolikul inimeste käitumist Mustika kaubanduskeskuses. Kuigi oli viimane päev, mil koroonaviiruse leviku tingimustes oli lubatud kaubanduskeskustes asuvate äride lahtiolek, oli inimesi keskuses hõredalt.

Miido ja Rahnel patrullisid kaubanduskeskuse esimesel ja teisel korrusel, astudes aeg-ajalt sisse kauplustesse ja uurides müüjatelt, kuidas inimesed käitunud on ja kas distantsi hoidmise kohustusest peetakse kinni. Kellelgi muresid kurta ei olnud.

Keskuse peaukse juures astus politseinikele ligi mees, kes kurtis, et kuigi keskusel on kaks kõrvuti asetsevat ust, on nii sisemisest, kui ka välimisest uksepaarist avatud vaid üks. See aga muudab teistest inimestest distantsi hoidmise keeruliseks. «Palun tegelege sellega,» ütles ta.

Esimese poole tunni jooksul pidid politseinikud tegema inimestele märkusi vaid kaks korda. Keskuse puhkealal istus pigil kõrvuti kaks noormeest, kes sõid toidukohast ostetud einet. Miido märkuse peale nihutasid nad ennast üksteisest kahe meetri kaugusele. Prisma toidupoes juhtis Miido järjekorras seisjate tähelepanu sellele, et nad on üksteisele liiga lähedal. Märkuse peale nihkusid inimesed üksteisest kaugemale.

Mustika keskuses asuvaEesti Posti kontori ees järjekorras seisvad inimesed hoidsid üksteisest eeskujulikku kaugusesse, vahemaad olid nende vahel kohati isegi pikemad, kui soovitatud kaks meetrit.

Miido märkis pärast pooletunnist patrullimist, et tegemist on väga rahuliku patrullkorraga ja inimeste korralekutsumiseks ei ole erilist vajadust. Tõsi, keskuses oli inimesi väga vähe. Samas hakkas 16.30 paiku kogunema rohkem inimesi Prisma toidupoodi ning Miido ja Rahnel jäid neil silma peal hoidma.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles, et sarnased patrullid käisid neljapäeval pea kõigis suurematest Tallinna kaubanduskeskustes. Oma osa selles oli ka kolmapäeval Tartu Sportlandi spordipoes toimunul, kui väljakuulutatud allahindlus meelitas kohale suure rahvamassi.

Teine patrull kontrollis neljapäeva õhtupoolikul Mustamäe spordiplatsidel ja mänguväljakutel toimuvat. Vilde spordiparki kontrollima tulnud Mustamäe-Kristiine piirkonnapolitseinik, üleminspektor Mari Loorens ning abipolitseinikud Mailis-Karmel Kuldsaar-Adamson ja Kristen Sarapuu tõdesid, et spordipargi ümber paigaldatud kõrge piirdeaed on oma eesmärgi täitnud ja kui veel esmaspäeval sõitsid seal rulade ja tõukeratastega kümned noored, siis nüüd on platsil valitsenud mitu päeva vaikus.

Loorensi sõnul tekib aeg-ajalt probleeme suletud spordiplatsidega, kuhu on ümber tõmmatud vaid lindid. Need noori alati eemal ei hoia.

Loorens rääkis, et viimastel päevadel on sagenenud kõned umbrile 112, milles inimesed teatavad, et näevad oma aknast inimgruppe, kes omavahel vestlevad ja distantsi hoidmise kohustust mitte millekski ei pea. «Olukorda kontrollima minnes selgub sageli, et tegelikult on kõik korras. Oma koduaknast sadakond meetrit eemal vestlevaid inimesi märgates võib tõesti tunduda, et nad on troppis koos, kuid lähemalt vaadates hoiavad inimesed siiski distantsi,» rääkis üleminspektor.

Loorens kiitis inimesi, kes on reeglina koroonaviiruse ohud endale teadvustanud ja mõistavad distantsi hoidmise vajalikkust. Siseminister Mart Helme ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et politsei ei kõhkle vajadusel jõudu kasutada, kui inimesed ei austa liikumispiirangute nõuet. Üleminspektor Loorensi sõnul on politsei vajadusel jõu kasutamiseks tõepoolest valis, aga seda tehakse vaid juhul, kuid muid võimalusi enam ei ole. «Kui ikka selgitad ühe, teise ja kolmanda korra aga see ikka mõju, võime kasutada ka teisi vahendeid,» ütles ta, aga rõhutas samas, et seni pole kordagi sellist vajadust tekkinud. «Meil pole olnud põhjust seoses liikumispiirangutega kedagi ka trahvida,» lisas ta.