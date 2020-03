Koroonaviirusest paranenud mees: kõige ohtlikumad on need, kes endal sümptomeid ei taju

Haigusest taastunud ning perearsti poolt terveks tunnistatud Tõnu Vilipuu rääkis «Ringvaates», et tema enesetunne on praegu väga hea, kuid igaks juhuks on ta siiski kodus karantiinis edasi.

Ühel seltskonnaüritusel osalenud Vilipuu tundis kaks päeva hiljem, et tema pea on justkui vati sees. Esmalt arvas mees, et tegemist võib olla kevadväsimusega, sest mingeid erilisi sümptomeid tal polnud. Kui ta kuulis, et samas seltskonnas viibinute seas on keegi andnud positiivse koroonaviiruse proovi, oli Vilipuu üllatus muidugi suur.

Pärast seda jäi Vilipuu koos teiste pere liikmetega koju karantiini ning hakkas huvi tundma, ega temal mingeid koroona-sümptomeid pole. Ent mitte ühtki kahtlast tundemärki ta enda juurest ei leidnud, välja arvatud uimane pea. Seejärel aga kadusid tal lõhna- ja maitsetaju ning ta lasi 14. märtsil kiirabil koroona-proovi võtta. «Siis sain teada, et olen positiivne,» rääkis Vilipuu.

Tema abikaasa ja kaks last õnneks nakkust ei saanud. «Ei ole pidanud vajalikuks mingit tohutult steriilset käitumist siin. Sööme ühiselt laua taga ja oleme püüdnud mitte kallistada ja kõik pesevad ilusti käsi,» kirjeldas Vilipuu oma pere praegust elu.

Kõige raskem hetk oligi Vilipuu jaoks see, kui ta sai oma positiivsest proovist teada. Kuna mees käis enne haigusest teadasaamist tööl, pidas ta kohe oma kohuseks kolleege nakkusest teavitada. Paljud neist kohe isoleerisid end koju.

«Väga paljud sõbrad on tänulikud, et ma ei hakanud varjama, et mul on positiivne tulemus või et olen kokku puutunud inimestega,» rääkis ta.

Tõnu Vilipuu on ka analüüsinud, kuidas kuri viirus võis tema organismi jõuda. Seltskonnas istuti küll eri laudades, kuid paljud kasutasid seal mikrofoni. Vilipuu sõnul võttis tema tol üritusel mikrofoni kätte kahel korral. «Ma ise mõtlen, et see on võib-olla kõige reaalsem koht, kus ma selle nakkuse võisin saada. Inimesed seda puutusid ja seal on piisknakkus kõige paremini peal,» arvab ta.

Vilipuu märkis, et kui ta poleks teadnud, et tegu on koroonaviirusega, siis oleks ta pidanud seda tavaliseks kergeks palavikuks. See püsis tal kuus päeva vahemikus 37-38 kraadi. Samas Vilipuu naabril oli kolme päeva vältel kõrge palavik.

Kui paljusid koroonaviirusesse nakatunuid tabavad tugev köha ja hingamisraskused, siis Vilipuul kumbagi polnudki. Mees ise arvab, et halvimast hoidsid teda ära senised tervislikud eluviisid. Palavikku kui sellist pole ta elus tihti põdenud.