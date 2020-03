Ratas: Euroopa seisab oma inimeste tervise ja majandusliku kindlustatuse eest

«Euroopa Liidu riikide üksmeelne koostöö aitab meil viiruse levikust jagu saada ning astuda samme majanduse ergutamiseks,» sõnas peaminister Jüri Ratas.

ELi riikide juhid arutasid koostööd koroonaviiruse leviku piiramiseks, kaupade ja eriti meditsiinivarustuse kättesaadavuse tagamist ning teadusuuringute, sealhulgas vaktsiinialaste uuringute edendamist.

«Meie ühine suurim mure on see, et hetkel pole piisavalt meditsiinilisi ja isikukaitsevahendeid. Euroopa Komisjoni ühishanked on kriitilise tähtsusega ning on väga oluline, et saaksime need vahendid kätte nii kiiresti kui võimalik,» sõnas Ratas. Praegu on Euroopa Komisjon algatanud neli ühishanget, millest esimene allkirjastatakse lähipäevil. Pärast seda on võimalik ka Eestil otse pakkujalt kaitsekindaid ja kaitseülikondi tellida. Samuti tõi Ratas esile, et kõik liikmesriigid peaksid tühistama isikukaitse- ja meditsiinivahenditele kehtestatud väljaveopiirangud siseturul.

Peaminister rõhutas, et Euroopa kodanikud peavad saama takistusteta oma kodumaale naasta ning liikmesriikidel tuleb tagada kaupadele takistusteta liikumine.

Euroopa Komisjon andis sel nädalal liikmesriikidele välja juhised piirihalduse korraldamiseks, et taga piiriületuspunktides niinimetatud rohelised koridorid kaupade vabaks liikumiseks ELis.

«Täna, mil möödub 25 aastat Schengeni lepingu rakendamise algusest, töötame ühes kõigi liikmesriikidega selle nimel, et meie kodanike tervis oleks hoitud ning neil oleks peatselt taas võimalik piiranguteta Euroopa Liidus liikuda,» sõnas Ratas. Riikide juhid kõnelesid ka Euroopa Liidust väljaspool riikides lõksu jäänud kodanike abistamisest.

«Euroopa Liit toetab liikmesriike kriisi lahendamisel märkimisväärselt. Näiteks, antakse liikmesriikidele struktuurivahendeid ette kätte, et kriisi leevendada, Euroopa Investeerimispank on järsult suurendanud tuge ettevõtetele, Euroopa Liidu eelarvereegleid ja riigiabi reegleid on maksimaalselt paindlikuks muudetud. Kaalumisel on ka täiendavad meetmed euroala majanduse toetamiseks,» ütles Ratas. ELi riikide juhid andsid rahandusministritele ülesande võimalikult kiiresti ettepanekud uuteks meetmeteks esitada. Eesti toetab Euroopa Stabiilsusmehhanismi toe kasutamist riikide laenuvõime parandamiseks, kui sellel on selged piirid ja kasutuslimiit.

Ratas pidas oluliseks, et viiruse leviku tõkestamise ja sotsiaalsete ning majanduslike tagajärgedega tegelemise kõrvalt teeksid liikmesriikide ühiseid ettevalmistusi Euroopa majanduse taaskäivitamiseks ja kriisist väljumiseks.

«Seejuures on väga oluline kõigi liikmesriikide koostöö. On selge, et vajame ühiselt kokku lepitud kriisist väljumise strateegiat ja selleks palume Euroopa Komisjonil koos Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga välja töötada taastamiskava, mis peab silmas nii ELi viieaastast strateegilist tegevuskava, kliimaneutraalsuse eesmärke kui ka digitaalset arengut,» sõnas Ratas.