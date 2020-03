Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

575 ametlikult nakatunut

Eesti esimesest koroonahaiguse patsiendist saime teada 26. veebruaril. 5. märtsil oli neid kümme, 12. märtsil 41. Nädala pärast, 19. märtsil 266, ja sealt omakorda seitsme päeva pärast ehk eile 538.

Täna, kuu aega pärast esimest Eestis diagnoositud haigusjuhtumit on meil koroonaviirus diagnoositud 575 inimesel. Eileõhtuse seisuga vajab uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 40 patsienti, neist 7 on intensiivravil ning kriitilises seisus. Haigusest on tervenenud 11 inimest ning surnud 1.

Kriis ei ole Eestis veel haripunkti jõudnud, hoiatas äsja sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste. «Noored, ärge minge nädalavahetusel vanavanemaid külastama. Suhtuge soovitusse tõsiselt,» manitses ta.

Nõuded karmistusid

Eile karmistusid eriolukorra nõuded veelgi ning nüüd peab koroonaviirusesse nakatunud inimene püsima kodus kuni tervenemiseni, tal on keelatud kodust lahkuda – kui see pole hädaolukord. Haigestunu pereliige, kellel puuduvad haiguse sümptomid, võib küll vajadusel elukohast lahkuda, kuid peab endaga kaasas kandma isikut tõendavat dokumenti ning rangelt järgima 2+2 reeglit.

Selle kohta, kuidas toime tulla olukorraga, kui teie perekonnaliige on nakatunud, jagab selgitusi perearst Lembi Põlder.

Kuna viirus ei ole meie keskelt ilmselgelt veel kadunud, siis on meist igaühel oluline teada seda, kuidas koroonaviirust ära tunda.

Viirus ja statistika

Kõigi statistika parameetrite järgi on meil diagnoosimata nakatunute arv märkimisväärselt suurem, sest senine kogemus näitab, et haiglaravi vajab üks protsent nakatunutest. Eestis oli see protsent eilse seisuga 5,4... Mida ennustab Eestile epideemiamudel, seda selgitab Tartu ülikooli statistilise matemaatika professor Krista Fischer.

Soome ametid on hinnanud, et neil tuleb arvestada halvimal juhul 3000 koroonaohvriga. Täna südaööst tohib Helsingit ümbritsevale Uusimaale minna ja sealt lahkuda vaid rangelt määratletud erandjuhtudel: politsei hakkab kontrollima iga Uusimaa piiri ületavat inimest nii maanteel, rongis kui ka lennujaamas. Soomes on koroonaviirushaigusesse surnud viis inimest ning eile õhtupoolikuks oli nakatunuid tuvastatud 958, neist kaks kolmandikku Helsingis ja selle ümbruses.

Püsime kodus!

Koroonaviirusest paranenud 48-aastane Tõnu Vilipuu hoiatab, et kõige ohtlikumad on kaaskodanikele need nakatunud, kes endal mingeid sümptomeid ei taju. Arstide liidu president Jaan Sütt paneb omakorda kõigile südamele, et me püsiksime kodus ja laseksime meditsiinitöötajatel oma tööd teha, sest koroonaviiruse pärast intensiivraviosakonda sattuvad inimesed vajavad seal ravi mitu nädalat. Nii et on meie enda huvides püsida kodus selleks, et vältida haiglate intensiivravikohtade täitumist sellise piirini, millega Eesti meditsiinisüsteem enam toime ei tule.

