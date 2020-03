Päästeamet alustab taas lõkkepatrullidega

Alates tänasest kehtib Eestis tuleohtlik aeg ning arvestades, et ilm on kevadiselt soe, alustab Päästeamet üle riigi lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi, kuidas tuleohtlikul ajal ohutult lõket teha ja grillida, et seeläbi võimalikke õnnetusi vältida. Samuti teavitavad päästjad inimesi avalikus ruumis viibimise piirangutest.