20 Kuressaare haigla töötajat on andnud positiivse proovi

Saaremaa kinnitatud nakkushaiguste juhud 10 000 elaniku kohta on reedese seisuga 51,3 Covid-19 viirusesse nakatunut, märgib haigla ja toob võrdluseks esile, et Itaalias Lombardias on see näitaja 34,6 nakatunut, Hiinas Hubeis 11,5 ning Tallinnas ja Harjumaal 3,3. «See iseenesest iseloomustab Saaremaa äärmiselt kõrget nakatumuse taset,» kirjutab haigla.