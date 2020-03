Perearst: hetkel oleks mõistlikum kasutada toidupoes ühekordseid kotte

«Korduvkasutatav kott on kindlasti rohkem saastunud, kui te just ei kavatse seda iga kord kodus ära pesta,» ütles ta ja mainis, et kui poekott toetada näiteks köögipinnale, tasub see pind pärast üle pesta. «Kott on puutunud poes erinevate pindade vastu ja võib eeldada, et see on saastunud.»