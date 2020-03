Europol: kurjategijad näevad viiruskriisis värsket võimalust

Kuritegelikud ühendused, mis on teada-tuntud uute võimaluste ära kasutamise poolest, on leidnud uusi viise, kuidas viirusohu hirmuga inimesi tüssata. Nii nagu viirus, ei tunne ka kurjategijad piire, seisis ülevaates.

«Kurjategijad on kiirelt haaranud võimalustest kriisi ära kasutada, kohandades oma käitumismustreid või arendades välja uusi kuritegevuse viise» ütles Europoli tegevjuht Catherine de Bolle avalduses. Tema sõnul tähendab kuritegelike ühenduste võimekus sellist kriisi ära kasutada, et me peame olema pidevalt valvsad ning ette valmistunud.